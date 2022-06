Jugendliche Moped-Lenkerin mit Pkw kollidiert

Aus noch unbekannter Ursache kollididerte am Montagabend gegen 18.00 Uhr eine 23-jähriger Pkw-Lenkerin aus Katar mit einer 17-jährigen einheimischen Moped-Lenkerin im Kreuzungsbereich der Peter-Buchner-Straße/Schlossstraße. Die Moped-Lenkerin sowie ihre Beifahrerin wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Praktika mussten die beiden mit der Rettung ins Uniklinikum Zell am See gebracht werden.