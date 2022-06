Bedingte Einweisung in Anstalt nach Brandstiftung

Dichter Rauch drang an jenem 17. Jänner aus dieser Wohnung in der Aribonenstraße in Salzburg: Ein psychisch kranker Somalier (24) hatte damals eine Matratze angezündet. Ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehr: 30 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, der Schaden war immens. Nach der Brandlegung flüchtete der 24-Jährige. Mit einem Messer griff er Polizeibeamte an. Erst durch Schüsse aus einer Dienstwaffe konnte er gestoppt werden. Da er laut Gutachten als nicht zurechnungsfähig gilt, darf er auch nicht für die Straftaten verantwortlich gemacht werden.