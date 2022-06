Bagnaia in Assen siegreich ++ Wurz-Sohn am Podest

In der MotoGP zeigt der aktuell WM-Führende, Fabio Quartararo, zum ersten Mal Schwäche - er landet zweimal im Kiesbett und kommt erstmals nicht in die Punkteränge. Profitieren davon konnte Pecco Bagnaia, der in der Wertung Boden gut macht. Ansonsten sprechen Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Stefan Burgstaller über aktuelle Angelegenheiten in der Formel 1 sowie über Charlie Wurz, der Papa Alex am vergangenen Wochenende stolz gemacht hat!