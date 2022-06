ÖFB-Frauen bereit für EM ++ Startschuss Wimbledon

Die ÖFB-Frauen tanken im letzten Test vor der Europameisterschaft Selbstvertrauen, Startschuss für das Tennisspektakel in Wimbledon und in der NHL holt sich Colorado den Stanley Cup - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 27. Juni.