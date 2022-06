Ohne Geld am anderen Ende der Welt

Damit er während eines längeren Thailand-Aufenthalts Geld beheben kann, hat Wolfgang S. über eine auf Geldtransfers spezialisierte Bank von seinem Girokonto mehrere Hundert Euro überwiesen. Um etwa die anfallenden Hotelkosten in Bangkok bzw. Essen und Trinken bezahlen zu können. „Meine Freundin, an die ich den Betrag geschickt habe, und ich versuchen seit einer Woche, das Geld bei Postämtern und Filialen der Bank zu erhalten“, so der Wiener verzweifelt. Es könne doch nicht sein, dass ich das Geld trotz korrekter Überweisung nicht erhalte. Da sich Herr S. im Stich gelassen fühlte, schrieb er uns.