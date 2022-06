Comic-Abenteuer über umstrittene Hüter der Meere

Denn in der Region wird illegal Jagd auf den von Aussterben bedrohten Totoaba gemacht; einen Fisch, der so selten ist, dass sein Preis sogar den von Kokain auf dem Schwarzmarkt übersteigt. Wie so viele andere Körperteile vom Aussterben bedrohter Tiere, gelten die getrockneten Schwimmblasen des Totoaba in China als Delikatesse. Pro Kilo bringen sie mehr als 9000 Euro - Fischer können mit ihnen also in wenigen Wochen das gleiche Geld verdienen, das sie sonst in einem Jahr legal erwirtschaften könnten. Kein Wunder also, dass auch die Totoabas kurz vor der Ausrottung stehen.