Damen-Staffel läuft neuen Rekord, Walli glänzt

Die Sprinter setzten am zweiten und letzten Tag der österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften in St. Pölten die Glanzpunkte. Zum Abschluss der Titelkämpfe fixierte dabei die Damen-Staffel der Union St. Pölten über 4 x 100 m in 45,59 einen neuen österreichischen Vereins-Rekord. St. Pölten unterbot die eigene, zwei Jahre alte Bestmarke (45,67) um acht Hundertstel. Der neue Rekord wurde in der Besetzung Ivona Dadic, Leni Lindner, Lena Pressler und Moyo Bardi fixiert.