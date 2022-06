Ducks mit grandiosem Comeback-Sieg

Wie schon des Öfteren verschliefen die „Enten“ den Beginn des Spiels. Die Gäste aus Tirol konnten ihre ersten drei Ballbesitze alle in der Endzone unterbringen – 0:21! Ein Weckruf für die Hausherren, noch vor der Pause stellten die Mozartstädter durch Reuter und Poschacher auf 12:21. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die Ducks-Offense richtig ins Rollen. Nach dem zweiten Touchdown von Reuter schrieben die Tiroler zwar nochmals an, Quarterback Kris Denton sorgte aber mit zwei Läufen in die Endzone selbst für die Entscheidung.