40 Anzeigen der Polizei nach Tuning-Treffen

33 Raser

Insgesamt wurden wegen technischen Mängeln an Fahrzeugen 40 Anzeigen erstattet. Außerdem wurde bei 868 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 33 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.

Bereits in der Nacht von 24. auf 25. Juni 2022 wurde von fünf Zivilstreifen der Autobahnpolizeiinspektionen und einer Zivilstreife der LVA eine Schwerpunktkontrolle „Drogen im Straßenverkehr“ in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck durchgeführt.