Tolle Kinderbücher zum Malen, Rätseln & Basteln!

Mathematik muss nicht trocken und schwer verständlich sein

Wer als Mathe-Genie glänzen will, der hat auch in den Sommerferien keine Angst vor natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen oder auch Flächen, Umfang und Volumen. Wagt sich auch an einem heißen Tag an Gleichungen und Funktionen, Prozent- und Zinsrechnung und lässt sich vom Satz des Pythagoras nicht in die Flucht schlagen. Passend dazu ist unser letzter Büchertipp, „My Big Fat Notebook - Alles, was du für Mathe brauchst“ ein umfassendes und zugleich unterhaltsames Nachschlagewerk und Übungsbuch in Mathematik für Schüler.