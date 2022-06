Alkoholisiertes Ehepaar kollidierte mit Fahrrädern

Und einen weiteren Alkolenker zog die Polizei in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Steyr aus dem Verkehr. Einer Streife war ein Autofahrer wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Die Beamten hielten das Fahrzeug an. Der 27-jährige Lenker aus dem Bezirk Amstetten war so betrunken, dass er vor den Augen der Beamten mit dem Wagen über den Randstein des Gehsteiges fuhr, ehe er anhalten konnte. Er hatte 2,62 Promille Alkohol im Blut.