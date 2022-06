13-Jähriger fackelt fast Garage von Eltern ab

Als der Bursche am Samstagnachmittag sein Moped tankte, wusste er nicht, dass kurze Zeit später die Garage in Brand stehen wird. Denn der 13-Jährige wollte den Inhalt eines Kanisters prüfen und schüttete ein paar Tropfen auf den Boden. Anschließend zündete er die Flüssigkeit an und es kam zu einer Stichflamme, die Garage geriet in Brand. Zeugen, die das Feuer bemerkten, versuchten noch, mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen, mussten aber anschließend die Feuerwehr alarmieren.