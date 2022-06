Das Erste von zwei Finalspielen für Salzburg Ducks

Nach drei Wochen Pause wird es für Salzburgs Footballer wieder ernst. Vor der Ruhezeit konnten die Ducks dreimal in Folge anschreiben, katapultierten sich in den Kampf um die Play-offs. Um in diese einzuziehen müssen die „Enten“ die zwei verbleibenden Partien gewinnen und auf Umfaller der Konkurrenz hoffen. Denn nur vier Teams schaffen es in die Postseason. „Wir schauen erstmal nur auf uns, wollen unsere Spiele gewinnen, dann müssen wir schauen, was die Konkurrenz macht“, so Head-Coach Nick Johansen.