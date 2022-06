Mit dem neuen DKT jetzt zum Klimahelden werden!

Veranschaulichte das Original „Das kaufmännische Talent“ vor allem in Österreich ganzen Generationen, wie die Regeln des Kapitalismus funktionieren und vor allem auch, wie dabei Ungleichheit entsteht, dürfen in der Neuauflage des bekannten Spieleklassikers jetzt freie Gebiete gepachtet und dann mit Bäumen (später mit Wäldern) bepflanzt werden, was den Klimamarker positiv beeinflusst.