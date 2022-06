In Klagenfurt findet die Regenbogen-Parade statt

Bunt wird der Samstag in der Kärntner Landeshauptstadt: Die Pride-Demonstration in Klagenfurt startet um 14 Uhr am Neuen Platz, dann geht es im Uhrzeigersinn den Ring entlang bis zum Lendhafen, wo gegen 17 Uhr eine Endverkündung stattfinden wird. Es werden rund 500 Teilnehmer erwartet, der Ring ist für den Verkehr gesperrt.