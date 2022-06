Polizei fasst Täter nach Raub auf Linzer Apotheke

Wie berichtet, hatte ein vorerst unbekannter Täter am 17. Juni gegen 17.45 Uhr die Apotheke in der Linzer Unionstraße überfallen. Sein Gesicht war mit zwei FFP2-Masken verhüllt. Der Räuber bedrohte damals die 52-jährige Pharmazeutin mit einem Küchenmesser und nötigte sie in ortsüblichem Dialekt zur Herausgabe von Arzneimitteln.