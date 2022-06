NEOS-Abgeordnete verabschiedet sich in Babypause

Vertretung auch in Gemeinde Gmunden

Jedenfalls teilen die Neos mit: „Frau Bammer wird in den kommenden Monaten in ihrer politischen Arbeit im Landtag von Klubobmann Felix Eypeltauer vertreten werden, dasselbe gilt auf Gemeindeebene, wo sie vom NEOS Gmunden-Gemeinderatsteam vertreten wird.“