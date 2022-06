Alexandris in Welt-Elite ++ Novak gegen Bagnis

Anna-Maria und Eirini Alexandri setzen ihren Erfolgszug fort und holen wieder Bronze in Budapest, Dennis Novak kennt seinen Erstrunden-Gegner in Wimbledon und Luka Brajkovic geht beim NBA-Draft leer aus - das sind unter anderem ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 24. Juni.