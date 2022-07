Almwandern in Salzburg mit Genussgarantie

Am Almenweg ist für jeden etwas dabei

Am Salzburger Almenweg wird also jeder fündig: Beim Ausmaß der sportlichen Herausforderung - von einfach bis anspruchsvoll. Bei der Fülle an Landschaftseindrücken - von sanft bis schroff. Bei der Art der Übernachtung - von der gemütlichen Unterkunft im Tal über die bewirtschaftete Hütte bis zur einfachen Selbstversorgerhütte, ganz ohne W-LAN und Netflix. Und schließlich auch bei den Gaumenfreuden: Am Ende der Wandersaison hat garantiert jeder seinen ganz persönlichen Favoriten unter den „Almenweg Schmankerl“ gekürt!