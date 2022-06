Open Air von Die Toten Hosen ins Happel verlegt

Das Konzert der Toten Hosen am 2. Juli in Wien wird von der Krieau ins Ernst-Happel-Stadion verlegt. Grund dafür sind „bauliche Veränderungen und damit einhergehende Verzögerungen und infrastrukturelle Veränderungen durch Baustellen vor und auf dem Gelände“, die nicht vorhersehbar gewesen seien, so der Veranstalter. Die gute Nachricht: Durch den Ortswechsel gibt es für die ausverkauft gewesene Veranstaltung wieder Karten.