Eltern bestreiten, ihre Kinder gequält zu haben

Es steht Aussage gegen Aussage. Die Staatsanwältin spricht in der Anklage wegen fortgesetzter Gewaltausübung von „drakonischen Erziehungsmaßnahmen“, die das Ehepaar – der Papa und die Stiefmama, letztere eine ausgebildete Kindergartenpädagogin – an ihren vier Kindern zwischen 2009 und Dezember 2018 durchgeführt haben sollen. Die Anklägerin nannte beim Prozess am Donnerstag im Landesgericht Salzburg auch mehrere Beispiele: Ohrfeigen, Treppen hinunterstoßen, nackt an der Wand stehen, stundenlange Kniebeugen und Liegestütze, Abduschen mit kaltem Wasser, Drohungen, Beschimpfungen und weiteres. „Die Anklage stützt sich auf die Aussagen der Zeugen“, also von drei Kindern, betonte die Anklägerin.