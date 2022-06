Historischer Award für Ex-Admira-Trainer Herzog

Herzog war von August 2018 bis Juni 2020 israelischer Teamchef. „Durch seine engagierte Arbeit haben sich die gegenseitige Wahrnehmung sowie das gegenseitige Interesse am jeweiligen anderen Land deutlich verbreitert und verstärkt. Andreas Herzog wurde so zum sympathischen Brückenbauer zwischen Österreicherinnen und Österreichern und Israelinnen und Israelis“, hieß es in einer Mitteilung.