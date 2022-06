Mit der „Krone“ Tickets für „Nabucco“ gewinnen

Als der aus Athen stammende Architekt den Steinbruch das erste Mal besichtigte, war für ihn nämlich sofort klar, dass der Ort mit seiner einzigartigen Landschaft eng in die Gestaltung der Aufführungen einbezogen werden muss. Knapp 70 Tonnen Stahl, Gips und Holz, fast 6,5km an Staffeln und Theaterlatten wurden seitdem verbaut, um das antike Babylon im Burgenland zu errichten. „Das Publikum soll schon beim Betreten des imposanten Geländes in unser spektakuläres Bühnenbild eintauchen“, so Thanassis Demiri.