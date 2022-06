„OÖ-Krone“ präsentiert Rocky Horror Picture Show

So aufgebrezelt und ausgestattet geht man nur zu EINEM Musical: der Rocky Horror Picture Show! Kenner wissen, dass man sich hier am besten mit Federboa und ausgeflippten Kostümen schmückt und Wasserpistole, Konfetti, Gummihandschuhe oder Ratschen dabei hat. Hier darf und soll man sich sogar mit dem Erzähler anlegen. Also nicht wundern, falls Sie zum ersten Mal die Rocky Horror Picture Show sehen - das ist ganz normal und erwünscht. Vor allem auch das Mittanzen beim gemeinsamen „Time Warp“ ist verpflichtend und macht auch noch Spaß.