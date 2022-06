Die kleine Botin macht tolle Abschiedsgeschenke

Wir haben mehrfach ein DANKE-Glas verschenkt, und es kam immer super an. Es besteht im Wesentlichen nur aus 2 Dingen: einem leeren Schraubglas mit Deckel und bunten Schokolinsen. Die Schokolinsen in das Glas abfüllen und mit dem Deckel verschließen. Mit einem Briefchen machen wir die Botschaft deutlich. Jeder Farbe der Zuckerln wird eine dankenswerte Eigenschaft zugeordnet und im „Beipackzettel“ erwähnt. So kann jede farbige Schokolinse ein besonderes „Danke“ sein. Den Begleittext kann man gut zusammen basteln, und die Kinder erinnern sich bestimmt an viele schöne Momente.