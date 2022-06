Sommer-Packages von Nespresso gewinnen

Die Kaffees sind auch für das VERTUO System erhältlich als BARISTA CREATIONS Exotic Liminha Over Ice und Tropical Coconut Flavour Over Ice sowie als BARISTA CREATIONS Ice Leggero und Ice Forte - für alle, die gerne einen größeren Kaffee mit einer tropischen Note genießen. Die BARISTA CREATIONS Made For Ice Kaffeevarietäten sind für einen begrenzten Zeitraum in allen Nespresso Boutiquen, in der Online-Boutique sowie telefonisch unter 0800 21 62 51 (gebührenfrei) zu einem Preis von EUR 5,30 für das ORIGINAL System und zwischen EUR 5,55 und 7,50 für das VERTUO System erhältlich.