Fabelzeit! Simon Bucher pulverisiert Delfin-Rekord

Stark! Simon Bucher hat seinen österreichischen Rekord über 100 m Delfin bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest pulverisiert und ist damit als Viertschnellster ins WM-Halbfinale eingezogen. Der 22-jährige Tiroler schwamm am Donnerstag in den Vorläufen eine Fabelzeit von 51,18 Sekunden und verbesserte seine Bestmarke um 62 Hundertstelsekunden.