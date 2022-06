Airport plagt Personalloch bei Saisonkräften

Aber: Von den 150 Saisonkräften fehle immer noch ein Drittel. Obwohl die Suche im Dezember angelaufen sei – beim Stammpersonal habe man Lücken auffüllen können. „Wir haben in Salzburg Vollbeschäftigung. Und wir fischen im selben Teich, wie etwa auch der Tourismus“, so Chefin Ganghofer. Für den Sommer sei man dennoch gut gerüstet. Situationen wie am vergangnen Wochenende sollten nicht mehr auftreten. „Die Sachen, die wir beeinflussen können, sind geregelt“, sagt Ganghofer. Dass es zu Verspätungen komme, könne man aber nicht ausschließen.