„Ich bin in der Früh aufgewacht und war gelähmt!“

„Fühlte mich fit“

„Als ich abends schlafen ging, hatte ich keinerlei Schmerzen oder Probleme und fühlte mich fit“, erzählt der 54-Jährige: „Beim Aufwachen in der Früh spürte ich dann aber den linken Unterschenkel nicht mehr – der war gelähmt!“ Und weiter: „Mein Glück ist nur, dass ich viele Kontakte habe und deshalb rasch in eine Röhre kam“, spricht der Ried-Physio die CT-Untersuchung an.