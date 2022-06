Beinharte Rugby-Talente mit sensationellem Erfolg

Klein, aber bereits hart im Nehmen! Die U12 des Rugby-Klubs aus Hargelsberg hatte zuletzt zum ersten Mal die Chance, an den World Games in Klagenfurt teilzunehmen. Bei denen duellierten sich die Talente mit Mannschaften aus Österreich, Deutschland, Israel, Italien und Tschechien - und jubelten im superstark besetzten Feld über Platz vier. Erstmals durften die Hargelsberger „Maulwürfe“ damit internationale Turnier-Luft schnuppern, schlugen sich in dem stark besetzten Feld beachtlich und konnten letztlich Platz vier erreichen. In einem wahren Thriller mussten sie sich im kleinen Finale der RU Donau Wien in letzter Sekunde knapp geschlagen geben.