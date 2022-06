Tickets für die schönsten Kulturevents gewinnen

Ein Klassiker mit Wiener Charme

Molières meistgespielte Komödie steht in Adi Hirschals Lustspielhaus am Hof auf dem Programm - in lieb gewonnener Tradition natürlich in einer Wiener Neubearbeitung. Starautor Franzobel sorgt mit „Tartuffe oder Ich glaub‘ was ich will!“ ab 8.7. für großen Spaß. 10 x 2 Tickets für 15. 7. zu gewinnen.