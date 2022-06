Bullen zum Auftakt gegen brisante Gegner

1. Spieltag (22. Juli/20.30): vs. Austria Wien (H)

2. Spieltag (30. Juli/17.00): vs. Sturm Graz (A)

3. Spieltag (6. August/17.00): vs. Hartberg (A)

4. Spieltag (14. August/17.00): vs. WAC (H)

5. Spieltag (20. August/17.00): vs. Austria Klagenfurt (H)

6. Spieltag (27. August/17.00): vs. Austria Lustenau (A)

7. Spieltag (3. September/17.00): vs. WSG Tirol (H)

8. Spieltag (10./11. September): vs. SV Ried (A)

9. Spieltag (17./18. September): vs. Rapid Wien (H)

10. Spieltag (1./2. Oktober): vs. LASK (H)

11. Spieltag (8./9. Oktober): vs. Altach (A)