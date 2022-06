NHL: MVP kommt heuer von den Toronto Maple Leafs

Bei der Gala am Dienstagabend in Tampa erhielt der Russe Schesterkin die Vezina Trophy für den besten Torhüter, der Kanadier Cale Makar (Colorado Avalanche) die Norris Trophy für den besten Verteidiger und der Deutsche Moritz Seider (Detroit Red Wings) die Calder Memorial Trophy für den „Rookie of the year“ (bester Neuling).