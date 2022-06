Kenobi vs. Vader: Gewinnen zum Serienfinale

Was ebenfalls im Finale kommen könnte: Die mit Spannung erwartete Rückkehr von Jedi-Meister Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Schon lange wurde spekuliert, dass Obi-Wans verstorbener Meister in der Serie als Machtgeist auftaucht. Offen ist auch, was mit Leia Organa und Luke Skywalker passieren wird. Denn die von Darth Vader im Kampf schwer verletzte Dritte Schwester Reva (Moses Ingram) weiß am Ende von Folge 5, dass sich Obi-Wan nach Tatooine begeben wird, wo Owen Lars einen Jungen beherbergt, von dem Darth Vader nichts erfahren soll.