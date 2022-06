Gefahr toter Winkel: Spezieller Verkehrsunterricht

Kontrollinspektor Harald Wiedermann und Inspektorin Celine Arthofer legten, um den Begriff toter Winkel plastisch zu machen, an den entsprechenden Stellen Planen aus, auf die sich Kinder stellten - die meisten so groß wie ein Lkw-Reifen. Jedes Kind durfte dann in die Fahrerkabine klettern, am Sitz in zwei Meter Höhe aus der gleichen Perspektive wie der Lkw-Fahrer in die Rückspiegel sehen. „Die Kinder haben sich teilweise schon sehr gewundert, dass sie ihre Freunde vor und neben dem Auto nicht sehen konnten“, bilanziert Inspektor Wiedermann.