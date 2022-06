Schüsse in Wien ++ Stiller in Ukraine

Mehrere Schüsse auf einen Mann in einem Park in Wien. Der Täter flieht. Die Polizei nimmt sofort die Fahndung auf. Und: Stars reisen in die Ukraine. Nun war auch Schauspieler Ben Stiller auf Besuch im Kriegsgebiet. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Dienstag, den 21. Juni.