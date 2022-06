Schwab vor Wechsel? ++ Auböck ohne Edelmetall

Österreichs Fußball-Legionäre Stefan Schwab und Valentino Lazaro stehen möglicherweise vor Wechseln auf internationaler Ebene, gleich drei österreichische Tennis-Asse spielen sich in die zweite Quali-Gruppe in Wimbledon und Felix Auböck verpasst nur knapp eine Medaille bei der Schwimm-WM in Ungarn. Das und noch mehr sehen Sie heute in den krone Sport News, mit Moderatorin Katie Weleba.