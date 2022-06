Polizistenmord: Angeklagter beschuldigt Komplizen!

Sein Mandant habe bei dem Vorfall Ende Jänner Schüsse gehört und sei „perplex“ gewesen, sagte der Verteidiger von Andreas S. am Dienstag in einer Erklärung zum Prozessauftakt im Landgericht Kaiserslautern. Sein Mandant habe zwar danach auch geschossen - aber „nur, um zu erreichen, dass nicht weiter auf ihn geschossen wird“, sagte der Verteidiger und schilderte eine Art Notwehrlage. Der 39-Jährige habe bei der unübersichtlichen nächtlichen Situation Mündungsfeuer gesehen und in diese Richtung gefeuert. Nach dem Vorfall bei Kusel habe er sich im Saarland den Behörden stellen wollen, er habe aber zuvor mit seiner Frau sprechen wollen - so sei ihm ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zuvorgekommen und habe ihn festgenommen.