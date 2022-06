Gewinnen Sie 1 von 10 „A modo mio“-Kochbücher

Alessandra Dorigato ist in der Lombardei und im Trentino aufgewachsen und lebt seit 2000 mit ihrer Familie in Wien. Auf ihrem Foodblog a-modo-mio.at tüffelt die gebürtige Italienerin ständig an neuen Rezepten und Kreationen. Schnell, einfach und leicht nachzukochen - die besten Alltagsrezepte aus der traditionellen italienischen Küche. Ihr Kochbuch „A modo mio“ erschien im März im Raetia Verlag.