Tickets für Kino-Doku über Lady Diana gewinnen!

Es ist das filmische Sommer-Highlight für alle Fans der britischen Royals: In „The Princess“ (ab 30.6. im Kino), der ersten Kino-Dokumentation über das tragische Leben der Prinzessin von Wales, nimmt uns der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins mit auf eine Zeitreise und lässt uns an Lady Dianas Leben, Vermächtnis und ihrem tragischen Tod aus einer völlig neuartigen Perspektive teilhaben. Wir verlosen 10x 2 Tickets für die Österreich-Premiere der spannenden Doku am 28. Juni im Wiener Filmcasino!