Festival: Literatur findet Land

Neukirchen am Großvenediger wird heuer bereits zum vierten Mal zur Bühne der vielfältigen Lesungen und Performances, die Schriftstellern aus Städten ermöglichen soll, ein neues Publikum zu finden. Mit dabei sind heuer unter anderem Poetry Slammerin Anna-Lena Obermoser, die am Freitag gemeinsam mit der Violinistin Sarah Dragovic am Pavillon performen wird. Auch Bestseller-Autor Radek Knapp, das Lese-Performance-Konzept dielesebühne sowie Biologin und Schriftstellerin Andrea Grill sind mit von der Partie.