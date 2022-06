Polizisten forschten gewerbsmäßige Ladendiebe aus

Am Vormittag des 1. Juni wurde ein Beschuldigter in einem Geschäft in Rohrbach beobachtet, als er gestohlene Waren aus dem Geschäft brachte und mit einem Fluchtfahrzeug, auf dem polnische Kennzeichen montiert waren, wegfahren. Im Zuge der Polizeifahndung konnten am 2. Juni zwei verdächtige Polen im Alter von 24 und 20 Jahren auf frischer Tat erwischt werden, als sie die Waren aus dem Fluchtfahrzeug nahmen.