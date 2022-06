Bader: Vertragsverlängerung mit Kampfansage

Das oberste Ziel sei daher, so Bader, der Verbleib der Nationalmannschaft in der A-Gruppe. Bei der diesjährigen WM in Finnland, an die Österreich aufgrund der sportpolitischen Ausschlüsse von Russland und Belarus aufgerückt war, hatte das (verjüngte) Team mit Leistungen auf Augenhöhe mit Topnationen überzeugt und das Turnier auf Platz 11 beendet.