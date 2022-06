Mit der Krone zum Lauf-Spektakel

Über spektakuläre Hindernisse mitten durch die Stadt: Am 24. September ist es so weit, da laden der Verein Sporthletix und die „Kronen Zeitung“ zum CRUXLAUF in Villach. Die „Krone“ verlost 50 Startplätze für den ersten Obstacle Run in Süd-Österreich für Jedermann, bei dem neben der Laufstrecke noch zahlreiche Hindernisse bewältigt werden müssen.