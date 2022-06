Verstappen-Sieg in Kanada ++ Klose in Altach

Sieg für Max Verstappen beim Formel 1-GP in Montreal, Miroslav Klose wird in Altach als Cheftrainer offiziell vorgestellt und die Alexandri-Schwestern schreiben österreichische Sportgeschichte - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Montag, dem 20. Juni.