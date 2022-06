Verstappen gewinnt Montreal ++ Hirscher am Erzberg

Formel 1-Weltmeister Max Verstappen ist der König von Montreal, Fabio Quartararo feiert in der MotoGP den dritten Saisonsieg, in der DTM verpasst Lucas Auer das Podest in Imola knapp und der Ex-Ski-Superstar und achtmalige Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher überzeugt bei seinem Debüt beim Erzberg-Rodeo - darüber sprechen Moderatorin Michaela Mayer und Motorsport-Experte Richard Köck in der aktuellen Folge von „Boxenstopp“!