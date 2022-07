Kurzurlaub und Dinner im Schloss Prielau gewinnen!

Andreas Mayer geht es um mehr als nur den Geschmack: Für den Sternekoch nehmen fleisch- und fischlose Gerichte einen besonderen Stellenwert ein. Auch wenn die Küche in seinen beiden Restaurants „Mayer’s Restaurant“ auf Schloss Prielau in Zell am See und dem letztes Jahr neu eröffneten „menschmayer“ in Saalfelden nicht rein vegetarisch ist, komponiert er immer wieder neue spannende vegetarische Kreationen.