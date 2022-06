Oberösterreichs Maturanten waren die Klassenbesten

2,6 Prozent durchgefallen

Bei der BHS wurden in Deutsch 44 Prozent mit einem Einser oder einem Zweier bewertet. 1,3 Prozent sind durchgeflogen. In Englisch hatten 64,5 Prozent ein Sehr gut oder Gut, 1 Prozent hingegen ein Nicht genügend. An den BHS sind in Mathematik die meisten negativ bewertet worden, nämlich 2,6 Prozent derer, die angetreten sind.