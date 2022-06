„Alles Marille“ kehrt zurück

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause heißt es in der idyllischen Kremser Altstadt heuer endlich wieder: „Alles Marille!“ Von 7. Juli bis 24. Juli steigt jeweils immer von Donnerstag bis Sonntag eines der größten Brauchtumsfeste in ganz Niederösterreich. Die Kremser Fußgängerzone verwandelt sich wieder in eine Genussoase, in der sich alles um die Marille, das heimliche Wahrzeichen der Wachau, dreht. An jeder Ecke finden die Besucher wunderbare, marillige Köstlichkeiten zum Kosten, Probieren und Kaufen. Rund 20 Aussteller präsentieren an gleich mehreren Standorten Kulinarisches und Handwerkliches rund um das orangefarbene Gold.