Genuss-Kurzurlaub auf Gut Guntrams zu gewinnen!

Natur- und Artenschutz in Niederösterreich

In Kooperation mit der gemeinnützigen Arche Guntrams wird diesen Sommer erstmals ein Foto-Wettbewerb zum Thema „Natur und Artenschutz“ ausgeschrieben. Insgesamt gibt es Geldpreise und Gutscheine im Wert von EUR 2.200 zu gewinnen. Die Hauptkategorie des diesjährigen Wettbewerbs lautet „Insekten in der Natur“ und prämiert in Österreich aufgenommene Fotos von Schmetterlingen, Libellen, Käfern, Heuschrecken und mehr.